SERIE A FEMMINILE | Lazio Women-Napoli femminile, le formazioni ufficiali

Nell’ottava giornata di Serie A femminile, la Lazio Women affronta il Napoli femminile al Mirko Fersini di Formello. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 14:30, la partita sarà visibile sulla piattaforma TIMVision. La gara odierna diventa fondamentale per entrambe le squadre: in termini di salvezza per le biancocelesti, ma anche per la squadra di Pistolesi che vuole dimostrare sul campo la ritrovata serenità del gruppo squadra. Di seguito le formazioni ufficiali:

LAZIO WOMEN: Natalucci, Heroum, Falloni, Savini, Labate, Castiello, Di Giammarino, Cuschieri, Martin, Pittaccio, Visentin

All. Catini

NAPOLI FEMMINILE: Gutierrez, Garnier, Gonzalez, Chatzinikolaou, Erzen, Colombo, Goldoni, Acuti, Abrahamsson, Toniolo, Corrado

All. Pistolesi

