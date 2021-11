Antonio Di Gennaro: “Cataldi ha sempre avuto delle qualità. Luis Alberto il miglior centrocampista in Italia”

Al programma TMW Radio è intervenuto Antonio Di Gennaro, ex calciatore e commentatore televisivo. Tra i vari argomenti trattati ha parlato anche di Lazio e di Luis Alberto, con la situazione legata a Sarri. Queste le sue parole: “Cataldi sta giocando molto bene, ottima la convocazione. Le qualità le ha sempre avute, ha cambiato ruolo e col gioco di Sarri può ancora migliorare. Questo vuol dire che Mancini tiene in considerazione tutti. Per la Nazionale vedremo come stanno Chiellini e Bonucci, perché con la Svizzera è decisiva. Luis Alberto? E’ stato per due anni il più forte centrocampista in Italia. Deve giocare uno come lui, con le sue qualità. L’allenatore deve collaborare in questi frangenti”.

