Austini: “Mourinho? Non è adatto alla Roma, che avrebbe potuto prendere Sarri”. E sulla Lazio…

Dopo la sconfitta di Venezia, il noto giornalista Alessandro Austini ha detto la sua sul momento della Roma ai microfoni di Tele Radio Stereo, citando anche Sarri e la stessa Lazio. Ecco le sue parole:

“Ho paura che Mourinho non sia il tecnico adatto alla Roma. Mourinho non può allenare Reynolds, Carlos Perez o il povero Zalewski, messo in una realtà più grande di lui, perché resiste un mese e la rosa della Roma gli fa schifo tanto che rimpiange Bruno Peres e Juan Jesus. La Roma avrebbe potuto prendere un altro tecnico ad esempio Sarri con cui c’era una trattativa o Allegri. La Roma è una squadra costruita male, allenata male che è affossata dagli arbitri”.

Il giornalista ha poi proseguito, parlando anche della Lazio a livello di squadra e società: “Come squadra la Roma non è di tanto inferiore dell’Atalanta, di una Juventus disastrata e credo anche della Lazio. La Roma però rischia di arrivare sotto anche alla Lazio anche quest’anno… Lazio che ha una società imbarazzante, leggetevi i comunicati che fanno“.

