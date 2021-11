Caressa: “Pedro sta vivendo una seconda giovinezza, Immobile è incriticabile”

La dodicesima giornata di Serie A è ormai agli archivi, e Fabio Caressa ha spiegato la sua top 11 di questo turno di campionato: al suo interno ci sono due giocatori biancocelesti, Pedro e Immobile. Ecco le sue parole:

“Pedro ha ritrovato Sarri e si vede. Il tecnico punta molto sugli esterni e lo spagnolo si trova a suo agio. Sta vivendo una seconda giovinezza e sua trovato una continuità di rendimento che non era neanche sognabile alla Roma. Come si fa a discutere Immobile? Il calcio consiste nel tirare la palla in mezzo ai pali e alla traversa. Se tu hai uno che tutte le domeniche tira e mette la palla in quei tre pali hai vinto o comunque hai più possibilità di vincere. I giocatori che fanno gol che fanno gol con questa continuità non si possono criticare. In Nazionale si deve sbloccare mentalmente e quando lo farà la butterà dentro anche con l’Italia“.

