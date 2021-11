Italia, Cataldi convocato da Mancini

Danilo Cataldi è stato convocato da Mister Mancini al posto di Pellegrini e Zaniolo. Cataldi sarà a disposizione di Mancini per le gare contro Svizzera e Lituani. Un grande traguardo per il centrocampista della Lazio alla sua prima convocazione con la nazionale maggiore, dopo svariate presenze con le giovanili dell’Italia, ma anche una grande soddisfazione per il Mister biancoceleste Maurizio Sarri, in grado di far rinascere un giocatore oggi importantissimo per la Lazio dopo alcuni anni di alti e bassi. “Può diventare un giocatore importante per la Lazio e per l’Italia” aveva dichiarato Sarri al termine della partita contro la Fiorentina. Questa convocazione è un primo step che aggiunge valore alle parole del comandante.

