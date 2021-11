Italia, Mancini in conferenza: “Immobile? L’attaccante più prolifico degli ultimi anni, farà benissimo”

Il campionato riprenderà tra due settimane causa sosta per le nazionali. L’Italia affronterà una partita importante all’Olimpico, quella contro la Svizzera, che sancirà ufficialmente le sorti inerenti alla qualificazione ai mondiali per la nazionale. Queste le parole del C.t. Roberto Mancini in vista della gara di venerdì e, in generale, della sosta.

“È una gara importante, quindi non si può preparare con tensione. Sappiamo quanto valiamo e quello che siamo. Faremo una grande partita, dobbiamo avere la massima tranquillità. Solitamente con la Svizzera sono sempre gare difficili e lo sarà anche quella di venerdì, giocando come all’andata potremo ottenere un ottimo risultato, ma penso che faremo ancora meglio. Assenze Zaniolo e Pellegrini? Non stanno bene, quindi credo che torneranno a casa. Barella lo valutiamo, sembra non sia nulla di preoccupante. Li sostituiremo entrambi, stiamo decidendo adesso per vedere le condizioni di chi dobbiamo chiamare. Barella sembra non sia nulla di preoccupante, Chiellini e Bonucci stanno bene: ci alleneremo oggi e domani e valuteremo le condizioni di tutti. Immobile e Belotti? Siamo felici di ritrovarli, ci sono mancati a ottobre. Ciro è l’attaccante più prolifico degli ultimi 6-7 anni, se toccherà a lui giocare farà benissimo”.

