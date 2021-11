SOCIAL | Milinkovic ritrova il fratello Vanja in Nazionale: “Di nuovo insieme!” – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Milinkovic Savic ritrova suo fratello Vanjia in Nazionale serba, dopo l’ultima apparizione insieme nel 2015 con l’Under 21. I due sono da anni separati in casa, in quanto imitano nello stesso campionato ma con maglie differenti: uno è il perno indiscusso del centrocampo della Lazio, l’altro invece si è fatto strada in diverse squadre ed oggi sembra aver raggiunto la propria consacrazione difendendo i pali del Torino. Due ruoli diversi, due club diversi, ma stesso fisico imponente e stesso forte legame di fratellanza che li unisce. Il Sergente biancoceleste, ha voluto festeggiare il trovo di suo fratello Vanjia in Nazionale con un post sul proprio profilo Instagram ufficiale, in cui ha scritto: “I fratelli di nuovo insieme”.

Questa l’immagine condivisa da Milinkovic Savic:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: