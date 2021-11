TMW | Lazio, finalmente un accenno di continuità. Ora la settimana del rinnovo di Sarri

Finalmente, avrà pensato Sarri. Per la prima volta in questa stagione, la Lazio vince nel turno di campionato dopo l’impegno europeo. Contro la Salernitana (3-0) era una gara trappola, considerando il difficile rapporto con le medio-piccole, ma la squadra del Comandante ha messo in campo fame, determinazione e umiltà, elementi che sono mancati contro Bologna e Verona. È il 16° successo in A all’Olimpico nel 2021, eguagliata la striscia del 1950. Inoltre per la terza gara di fila in casa la Lazio tiene la porta inviolata: un dato importante, viste le note carenze in difesa di Acerbi e compagni.

Certo, la roboante sconfitta con il Verona (4-1) – che due settimane fa ha indotto la società a mandare la squadra in ritiro – è ancora pesante da digerire. E probabilmente rende il quadro complessivo più amaro di quanto non sia, perché effettivamente il tour de force tra le due soste è stato molto positivo per la Lazio. Con avversari di primo livello, sono arrivati 3 pareggi (Marsiglia, andata e ritorno, e a Bergamo con l’Atalanta), 3 vittorie (Inter, Fiorentina e Salernitana) e la sola sconfitta a Verona. Un bilancio soddisfacente per i biancocelesti, che al rientro dalla pausa avranno un’altra settimana infernale: Juventus all’Olimpico, trasferta a Mosca con la Lokomotiv (decisiva per il girone) e Napoli al San Paolo.

Un tris di impegni arduo, che la Lazio affronterà con più sicurezza e convinzione delle prime uscite del nuovo corso sarriano. Anche perché in settimana dovrebbe arrivare anche il rinnovo del Comandante, deciso a prolungare il contratto firmato in estate (fino al 2023) per altri due anni (2025). Lotito non vuole perdere tempo e desidera dare un segnale forte a tutto l’ambiente. Al tecnico stesso, ovviamente, ma soprattutto alla tifoseria e alla squadra.

Tuttomercatoweb.com

