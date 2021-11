CdS | Lazio, Lotito e Sarri al lavoro per costruire un sogno

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Sarri convince. Ha stregato il popolo laziale già dal suo arrivo a Formello e ora anche Lotito vuole dimostrare al tecnico tutta la sua stima: si parla di progetti a lungo termine, così da avviare un percorso duraturo e che punti ad importanti traguardi. Come infatti evidenzia il Corriere dello Sport, la Lazio vuole blindare il tecnico ingaggiato a giugno: dal biennale può arrivare sino al 2025. È atteso l’incontro tra i due per definire il contratto ed il progetto: tra i due ci sarebbe già stata una stretta di mano, a breve dovrebbe arrivare anche l’appuntamento. Da escludere che possa andare in scena oggi, visto che il presidente dovrebbe salire a Milano.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: