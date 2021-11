SOCIAL | Nazionale Italiana: “Bentornato Danilo” – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Danilo Cataldi è tornato a vestire la maglia Azzurra. Dopo gli infortuni di Pellegrini e Zaniolo, il commissario tecnico Roberto Mancini, ha deciso di convocare il centrocampista della Lazio, riscoperto da Sarri in questo avvio di stagione. Attraverso i propri canali social, il profilo della Nazionale Italiana, ha voluto dare il “bentornato” al 32 biancoceleste. Per Cataldi, questa non è infatti la prima chiamata da parte di Mancini. La sua prima chiamata da parte del ct infatti, fu in occasione di uno stage lo scorso 2019.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: