TMW | Lazio, ecco tutti gli impegni dei nazionali

Inizierà Muriqi, chiuderà Marusic. Sono otto, nove con Cataldi, i giocatori che hanno lasciato Formello per raggiungere i ritiri delle rispettive nazionali. Occhi ovviamente puntati sull’Italia di Mancini, che venerdì si giocherà la qualificazione al Mondiale all’Olimpico con la Svizzera: Immobile, non al meglio, guiderà l’attacco, con Acerbi che si gioca un posto in difesa. Ma la novità più grande nel gruppo azzurro è la presenza di Danilo Cataldi, chiamato ieri in sostituzione di Pellegrini: è la prima convocazione per degli impegni ufficiali. Il classe ’94, romano doc, è cresciuto in maniera esponenziale con Sarri, che nelle ultime settimane l’ha promosso come titolare al posto di Leiva. Esulta la moglie Elisa: “Perché non ti sei mai abbattuto e hai avuto una forza immensa. Te lo meriti davvero, sei un esempio di determinazione. Anche se mi mancherai tanto – ha scritto sui social – piango di gioia”.

Tornando al resto dei laziali convocati in giro per il mondo, ecco l’elenco di tutti i loro impegni nei prossimi giorni. Da ricordare che al rientro dalla sosta all’Olimpico arriverà la Juventus.

Mercoledì 10 novembre

Muriqi: Kosovo – Giordania, ore 18.00 (qualificazioni Mondiali).

Giovedì 11 novembre

Milinkovic: Serbia – Qatar, ore 18.00 (amichevole).

Venerdì 12 novembre

Acerbi, Cataldi e Immobile: Italia – Svizzera, stadio Olimpico, ore 20.45 (qualificazioni Mondiali).

Strakosha e Hysaj: Inghilterra – Albania, ore 20.45 (qualificazioni Mondiali).

Lunedì 15 novembre

Acerbi, Cataldi e Immobile: Irlanda del Nord – Italia, ore 20.45 (qualificazioni Mondiali).

Strakosha e Hysaj: Albania – Andorra, ore 20.45 (qualificazioni Mondiali).

Sabato 13 novembre

Akpa Akpro: Costa d’Avorio – Mozambico, ore 20.00 (qualificazioni Mondiali).

Marusic: Montenegro – Olanda, ore 20.45 (qualificazioni Mondiali).

Domenica 14 novembre

Muriqi: Grecia – Kosovo, ore 20.45 (qualificazioni Mondiali).

Milinkovic: Portogallo – Serbia, ore 20.45 (qualificazioni Mondiali).

Martedì 16 novembre

Akpa Akpro: Camerun – Costa d’Avorio, ore 20.00 (qualificazioni Mondiali).

Marusic: Montenegro – Turchia, ore 20.45 (qualificazioni Mondiali). TuttoMercatoWeb\Riccardo Caponetti

