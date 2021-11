CdS | Italia shock, ciao Ciro: i tempi di recupero

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il bomber laziale ha lasciato il ritiro della Nazionale, in vista dell’impegno degli Azzurri contro la Svizzera, in programma venerdì all’Olimpico. Come sottolinea il Corriere dello Sport, gli esami clinici hanno evidenziato un edema al soleo della gamba sinistra. In serata Ciro Immobile ha fatto ritorno a casa, confermata quindi la sua assenza contro gli svizzeri e l’Irlanda: si è fatto male domenica contro la Salernitana, un infortunio dovuto al “sovraccarico”, che già aveva messo in dubbio la sua presenza con l’OM in Europa League. Al momento rischia uno stop di 20/30 giorni: salterà la Juve e forse Napoli.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: