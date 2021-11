CdS | La filosofia del tecnico è nei numeri: Lazio al primo posto nei passaggi

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Parla spesso di palleggio il tecnico laziale e, come riporta il Corriere dello Sport, il ritorno di Luis Alberto lo ha facilitato ed ha intensificato anche gli scambi rapidi. La squadra sta lavorando per il Sarrismo, ma è già prima in una speciale classifica: quella dei passaggi effettuati nelle prime 12 giornate di Serie A. La Lazio (6727 passaggi) è sul “podio” con Napoli (6707) e Atalanta (6166).

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: