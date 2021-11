GdS | Lazio, in ritiro il chiarimento: c’è un blocco davvero unito

Mister Sarri lavora da tre mesi e mezzo con i biancocelesti, che da subito hanno mostrato entusiasmo. Il feeling effettivo però, come riporta La Gazzetta dello Sport, è nato durante il ritiro: subito dopo la gara con il Verona, c’è stato un lungo chiarimento ed alcuni accorgimenti, ed il dialogo ha prodotto un punto di intesa. I giocatori hanno rinnovato ed aumentato la loro disponibilità: è come se fosse scattata una molla, il caso più emblematico è quello di Luis Alberto che in pochi giorni è tornato protagonista.

