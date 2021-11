GdS | Sarri-Lazio, subito amore con i tifosi: i suoi modi fanno breccia

Quello di Maurizio Sarri è stato l’unico nome che ha accontentato e fatto sognare da subito i tifosi, tra i tanti che sono stati accostati alla Lazio per il post-Inzaghi. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, è stato amore a prima vista: fin dal ritiro di Auronzo di Cadore, l’allenatore ha conquistato i sostenitori laziali. Ai supporters biancocelesti sono piaciuti i suoi atteggiamenti e le sue prese di posizione, oltre ad alcune sue scelte: come l’immagine del mister sotto la Nord con Olympia dopo il derby vinto. Un’intesa ed un amore certamente ricambiati, come più volte ha detto lo stesso tecnico, che non si aspettava una tifoseria così paziente ed appassionata.

