Genoa, Shevchenko si presenta: “Aspettavo un’opportunità di lavorare in un club”

In casa Genoa oggi è stato il giorno della presentazione in conferenza stampa del nuovo allenatore Andriy Shevchenko. L’ex commissario tecnico dell’Ucraina, ha parlato così nel girono della sua presentazione. Ecco le sue parole:

“L’Italia è un Paese importante dal punto di vista calcistico. La scuola italiana è importante. Per me lavorare con allenatori come Ancelotti, Zaccheroni e Cesare Maldini è stata una grande esperienza. Venire ad allenare in Italia vuol dire entrare nel mondo del calcio italiano per poter sfidare i grandi tecnici che lavorano adesso in Italia. E’ una sfida stimolante per me“.

Parallelamente alla salvezza, può esserci anche l’obiettivo della Coppa Italia?

“E più importante salvarci. Dobbiamo fare tanti sforzi di lavorare tanto, cercare di trovare tante soluzioni per raggiungere questo obiettivo. Io e la mia squadra stiamo lavorando per questo”.

Ti spaventa allenare un club?

“Io mi sono preparato per questo. Aspettavo un’opportunità di lavorare in un club. Sicuramente in questo momento c’è tanto da fare ma questo non mi spaventa. Mi dà una carica a lavorare di più e cercare nuove soluzioni solo per il bene del Genoa”. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.

