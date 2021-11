Leggo | Registrata la difesa la Lazio si gode il suo tridente d’oro

Registrata la difesa (in campionato ha subìto due gol in tre gare) la Lazio si gode il suo tridente d’oro. Micidiali sotto porta Pedro, Felipe Anderson e Immobile sono al momento il trio più prolifico in serie A con 17 gol complessivi. Come riporta LazioPage, sul podio dei tridenti con più reti ci sono Verona (16 firmati Simeone, Barak e Caprari) e Inter (16 con Dzeko, Lautaro e Correa). Prima in Italia, la Lazio di Maurizio Sarri, che gara dopo gara continua a recepire i dettami del suo allenatore e cresce a vista d’occhio, in Europa ha solo tre squadre che la precedono in questa speciale classifica: si tratta di Bayern Monaco (23 gol, Lewandowski–Gnabry–Müller), Liverpool ( 20 gol, Salah–Mane–Jota) e Real Madrid (20 gol, Benzema–Vinicius–Asensio). Dal ritiro con la Nazionale di Mancini, però, arriva una tegola per Sarri: Immobile infatti ha dovuto lasciare Coverciano per una sofferenza muscolare a carico del soleo della gamba sinistra risalente all’ultima gara di campionato, al suo posto è stato convocato Scamacca. L’attaccante era alle prese con questo problema già prima di rispondere alla convocazione di Mancini (è stato in dubbio sia in Europa League contro il Marsiglia che in campionato contro la Salernitana) e nella seduta di allenamento di ieri ha sentito nuovamente dolore così, in accordo con il ct, ha deciso di tornare a curarsi a Roma. Nelle prossime ore verrà sottoposto a ulteriori controlli per capire l’entità del problema (si teme lo stiramento), il tecnico biancoceleste incrocia le dita in vista della ripresa quando la Lazio sfiderà la Juventus. I quotidiani spagnoli intanto esaltano Pedro, As in particolare punge il tecnico della Roma Mourinho: «È stato praticamente messo da parte dal portoghese e ha aspettato pazientemente fino alla fine del mercato. La Lazio non ci ha pensato un attimo e oggi è diventato l’anima del sarrismo». Legg0\Enrico Sarzanini

