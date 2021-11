SOCIAL | Leiva riceve un regalo da Andreas Pereira – FOTO

Andreas Pereira non è stato molto alla Lazio, è arrivato dal Manchester United in prestito con diritto di riscatto, ma questo non è stato esercitato e allora è stato ceduto al Flamengo, in Brasile. Proprio con i brasiliani alla Lazio aveva stretto una bella amicizia, che specialmente con Leiva dura tutt’oggi, nonostante la distanza. Ciò è visibile anche sui social, infatti proprio stasera Leiva ha mostrato in una sua Instagram Story il regalo ricevuto da Pereira, le tre divise del Flamengo con il suo nome: “Grazie per il regalo fratello mio! Vai in collezione!” ha commentato il centrocampista.

