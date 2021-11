SOCIAL | Rocco Hunt a cena con Immobile – FOTO

Ciro Immobile è tornato a Roma dal ritiro della Nazionale a causa di un infortunio al polpaccio e, come detto anche dall’ex dirigente FIGC Valentini, è andato via con le lacrime agli occhi. A fargli tornare il sorriso ci pensano la famiglia e gli amici, tra questi Rocco Hunt. Il rapper napoletano è infatti molto legato al bomber e questa sera sono stati a cena insieme, come dimostrato da una Instagram Story postata dal cantante. In questa storia si sente Hunt intonare “Mi sento come Ciro dopo 4 gol”, dopodiché riprende Immobile sorridente. “Dal giorno 0” scrive Hunt, a dimostrare che è sempre dalla parte di Ciro.

