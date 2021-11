CdS | Italia-Svizzera: Acerbi, Barella, Belotti. Mancini se la gioca così

Il laziale al posto di Chiello, l’interista titolare se non risentirà dolore dopo la ripresa di ieri. Il Gallo in vantaggio su Insigne da falso nueve.

Come riportato dal Corriere dello Sport, domani la gara contro la Svizzera, match chiave per la qualificazione ai Mondiali. Out Chiellini, che siederà in tribuna, per un’infiammazione al tendine di Achille. Prenderà il suo posto Acerbi. Restano dei dubbi in attacco: il primo riguarda Barella, il secondo il vice-Immobile. Il nodo del centravanti apre al ct della Nazionale due alternative: la prima riguarda Belotti, la seconda comprende l’impiego di Insigne come falso nueve e uno tra Berardi e Bernardeschi.

