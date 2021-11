CdS | Ora arriva il momento di Zaccagni

Gli effetti dello stop di Ciro: l’ex veronese deve farsi trovare pronto.

Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo il guaio muscolare, il trauma distorsivo al ginocchio destro e la febbre, adesso è arrivato il momento di Zaccagni. Finora ha collezionato solo 6 presenze con la Lazio, seppur siano stati solo 4 spezzoni in Serie A e 2 partite da titolare in Europa League. Era tornato a disposizione nella scorsa partita contro la Salernitana, ma in questo momento vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista: sta cercando di dare uno scossone alla sua stagione, finora complicata. E le chance, considerando lo stop di Ciro, tra Serie A ed Europa League, sono in arrivo.

