FORMELLO | Biancocelesti in campo in vista della Juventus: Zaccagni protagonista in partitella

La Lazio è tornata ad allenarsi quest’oggi presso il Centro Sportivo di Formello, orfana ancora degli 8 giocatori partiti con le proprie nazionali e degli infortunati Immobile, Lazzari e Raul Moro. Hanno preso parte alla seduta odierna i portieri Reina e Adamonis, i difensori Luiz Felipe, Patric, Vavro, Radu, Kamenovic, Durmisi, i centrocampisti André Anderson, Escalante, Leiva, Luis Alberto, Basic e gli attaccanti Romero, Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni, Jony. Aggregati al gruppo anche i vari Primavera Floriani Mussolini, Pollini, Bertini e Mancino.

La squadra ha inizialmente eseguito un torello in diverse stazioni, per poi effettuare un lavoro atletico con allunghi da una fascia all’altra. In seguito, le consuete prove tattiche e la partitella finale cade squadre: da una parte gli arancioni, con 4-3-3 composto da: Pollini Vavro Patric Durmisi ; Bertini Leiva Luis Alberto ; Felipe Anderson Pedro Jony. Mentre iil 4-3-3 dei celesti era formato da Floriani Mussolini Luiz Felipe Kamenovic Radu ; A. Anderson Escalante Basic ; Romero Zaccagni Mancino. Da sottolineare il super gol di Zaccagni, che si è reso protagonista durante la partitella segnando una gran rete a giro sotto l’incrocio.

