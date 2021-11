Infortunio Immobile, Lotito: “Dopo la Salernitana stava bene, è tornato dalla Nazionale con un edema” – VIDEO

L’infortunio di Ciro Immobile continua a destare ansia e preoccupazione tra i sostenitori biancocelesti, soprattutto in vista del prossimo impegno di campionato contro la Juventus. Nel merito, il Presidente della Lazio Claudio Lotito è intervenuto. Queste le sue dichiarazioni sul giocatore biancoceleste: “Infortunio Immobile? Rispondo subito… lui è uscito dopo la partita contro la Salernitana che non aveva nessun problema. Dico quello che so e quello che mi è stato riferito. Quando è tornato indietro non sono stato sorpreso perché il medico mi aveva avvertito subito del suo problema accusato in Nazionale. Noi abbiamo nel nostro staff molti medici, ognuno con la propria competenza. Quando il giocatore è tornato, è tornato con un edema. Questo non consente di poter valutare immediatamente sull’entità dell’infortunio. Adesso stiamo facendo la riduzione, che deve essere fatta entro 48 ore. Nel frattempo va fatto un trattamento per farlo riassorbire per vedere l’entità. Io non so come si è allenato perché non ero a Coverciano. Può darsi anche che non si poteva allenare… Sicuramente non è partito da infortunato, altrimenti non sarebbe andato. Infatti l’infortunio prima di partire non risultava né dal punto di vista medico, né dal punto di vista del giocatore. L’abbiamo saputo ex post. Ho notato che queste situazioni succedono sempre ai calciatori della Lazio. Se attacco lo staff della nazionale? No, altrimenti l’avrei detto”.

