Supercoppa italiana, non si giocherà più in Arabia Saudita: ecco dove si disputerà la prossima edizione

Juventus contro Inter, questa la sfida di Supercoppa italiana che andrà in scena il prossimo 12 di gennaio del 2022. La gara però non si disputerà più in Arabia Saudita, ma allo Stadio San Siro di Milano, secondo quanto deciso dal Consiglio di Lega di oggi.

