Tour dello Stadio Olimpico: trofei, maglie e cimeli – FOTO&VIDEO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Sport e Salute S.p.A. ha aperto per la prima volta al pubblico le porte dello Stadio Olimpico. Un percorso esperienziale e emotivo attraverso l’uso di tecnologie innovative e all’avanguardia, realizzato in collaborazione tra la Roma, la Lazio, e la Figc. Un viaggio che parte da un passato glorioso: dalle Olimpiadi del ’60 , i Mondiali del ’90 e gli scudetti delle due società romane, per arrivare agli eventi futuri come gli Europei di Atletica 2024. Il tour ha inizio nel famoso tunnel, riservato al pullman delle squadre, che si trasforma nel tunnel delle leggende. Una raccolta di cimeli dei protagonisti. Nel cuore dello Stadio, all’interno della mixed zone si prevedono tre momenti di interazione: la storia dello Stadio Olimpico; Wall Frame (10 schermi dedicati agli eventi dello Stadio); backdrop (si rivive il momento saliente dell’arrivo dei giocatori e del loro incontro con la stampa tramite attivazione backdrop digitale). Il percorso prosegue con l’accesso negli spogliatoi di Lazio, Roma e Figc.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LazioPress.it (@laziopress.it)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: