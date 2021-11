Tour dell’Olimpico, Lotito: “Struttura a disposizione di tutti quanti: ecco le prossime iniziative”

A margine del Tour dello Stadio Olimpico, che si sta svolgendo da questa mattina, il Presidente Claudio Lotito è intervenuto in merito a diverse iniziative della società capitolina, ricordando inoltre i valori fondamentali dello sport. Queste le sue dichiarazioni: “Ringrazio l’amministratore e presidente di Sport e Salute che ha avuto l’intuizione e il coraggio di iniziare un’iniziativa come questa, che consente a una società come la Lazio, nata nel 1900 e che ha vissuto tutte le varie fasi compresa la costruzione di questo stadio, di far capire quello che è stata non solo la storia, ma quello che sarà anche il futuro. All’insegnamento non solo dei risultati ma anche dei comportamenti che il calcio deve dare e che ha dato anche grazie alle gesta dei propri protagonisti, mettendo nella condizione ognuno di noi di vivere con passione alcuni momenti che rimangono indelebili e che oggi vengono tramandati anche nel futuro alle prossime generazioni.

La Lazio il 19 di questo mese farà fare il Tour a una delegazione internazionale per poter far capire alla gente che questa è una struttura a disposizione di tutti quanti. Soprattutto per le persone bisognose e noi abbiamo l’obbligo di sostenere facendogli capire i valori del calcio, attraverso gli esempi sul campo e fuori dei nostri protagonisti. Attraverso una serie di iniziative che vedrete, come l’inserimento di una nuova tecnologia che consentirà di poter far vivere in modo maggiormente contributivo dal punto di vista empatico la storia di questo club, di questo stadio, e del calcio italiano. La famosa metodica che verrà introdotta proprio dallo Stadio Olimpico per la prima volta che consentirà di poter vivere in modo tridimensionale come se stessi vivendo la storia del calcio nel passato, presente e futuro”.

