Di Canio: “La partita che mi ha emozionato di più? Quella del gol di Fiorini…” – VIDEO

In un’intervista doppia pubblicata sul canale YouTube del noto giornalista sportivo Fabio Caressa, Paolo Di Canio e lo stesso Caressa si raccontano in un simpatico siparietto. L’ex attaccante della Lazio, nel corso del video, ricorda la sua prima partita vista e quella più emozionante. Così l’ex biancoceleste, ora volto di Sky Sport: “La prima partita di calcio che ho visto? Parliamo di tantissimi anni fa, contro il Lanerossi Vicenza in casa. La più emozionante è sicuramente quella del gol di Fiorini. Un gol che salvò la Lazio dalla retrocessione in Serie C”.

