Lazio e Ciro, lo spettacolo continua: ieri confronto con Lotito. Entro 48 ore nuovi esami

Vietato interrompere le feste solenni di Ciro. L’infortunio dell’ultra bomber non stravolge il copione pre-Juve, sarà premiato da Lotito prima della partita di sabato all’Olimpico, da vivere da spettatore. Sarà festa per il record di goleador all time della Lazio, per celebrare l’incredibile sorpasso di Piola. Immobile è stato premiato dalla Curva Nord prima di Lazio-Salernitana, sarà ripremiato tra una settimana in una cerimonia organizzata dalla società. Ricerverà anche l’award “Il Gol più bello by Fan Token Binance”, riservato dal nuovo sponsor. Ciro ha individuato 6 tra i 161 gol biancocelesti, i tifosi possono decidere il più bello. L’infortunio ha guastato l’umore di tutti, ma lo spettacolo deve continuare. Ieri Immobile ha lavorato in piscina, poi ha raggiunto l’Olimpico per Italia-Svizzera. Il prossimo controllo è programmato entro 48 ore, dovrebbe svolgersi domani. I primi due non sono serviti per precisare diagnosi e tempi di recupero a causa dell’edema presente nella zona infortunata. Il prossimo sarà indicativo. La previsione più ottimistica è che si sia procurato uno stiramento di primo grado. Lotito ieri sera ha avuto un confronto con lui per chiarire la vicenda dell’infortunio (motivo di scontro tra il presidente e la Figc) e seguire da vicino l’iter del recupero. La festa solenne di sabato per Ciro sarà anticipata da un evento papale. Martedì alle 12, presso la Sala San Pio X di Via della Conciliazione si terrà la presentazione dell’amichevole “Fratelli tutti” tra World Rom Organization e la Squadra del Papa. La partita è in programma domenica alle 14.30 presso il centro di Formello. Alla presentazione dell’evento saranno presenti Lotito e Immobile insieme al diesse Igli Tare. La partita sarà preceduta da un’udienza privata con Papa Francesco, prevista per sabato mattina a poche ore da Lazio-Juventus. Dal Santo Padre potrebbe recarsi anche Ciro, indicato dal Pontefice tra i simboli degli ultimi Stati Generali della Natalità. Ma c’è chi spera nel miracolo: vederlo contro la Juve. Il Papa capirebbe il forfait. Corriere dello Sport.

