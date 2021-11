De Rossi: “I rigori sono importanti, ma non sono tutto. In campionato rientreranno presto Roma e Lazio”

Daniele De Rossi è intervenuto a Sky Sport, parlando del campionato di Serie A e della Nazionale. Queste le parole dell’ex centrocampista della Roma su Mourinho: “Roma non deve stufarlo e fargli cambiare idea, stavano aspettando tutti qualche sconfitta. Si tratta di uno dei più forti allenatori del mondo, forse della storia del calcio. Non avrà problemi a risolvere questo momento“.

Pronostico scudetto. “Credo che ci divertiremo molto, Milan e Napoli sono partite meglio ma penso che non ci sia una squadra nettamente più forte. Rientreranno anche le altre, Inter e Juve su tutte ma anche Roma e Lazio.”

Nazionale ed errore di Jorginho. “Bisogna vedere quello che fa in tutti i 90 minuti, i rigori sono importanti ma non sono tutto. Cambiare tiratore? Sarà deciso nello spogliatoio, ma Jorginho rimane comunque un grande rigorista anche se gli ultimi due non sono andati bene. Quelli forti non hanno problemi a superare queste cose. La nostra è una squadra con attributi, ho vissuto il gruppo da vicino. Andare a Wembley in finale, passare in svantaggio dopo tre minuti in quell’ambiente e poi vincere non è da tutti. Non sarà una partita facile ma ho fiducia”.

