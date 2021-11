Nazionale, altra tegola per gli Azzurri: anche Calabria e Biraghi lasciano il ritiro

Perde pezzi la Nazionale di Roberto Mancini: dopo Bastoni che già in mattinata ha fatto rientro a casa, anche Calabria e Biraghi lasciano il ritiro degli Azzurri. Come riferito da SportMediaset, per il terzino del Milan sí è verificato un problema al polpaccio. Il capitano viola invece abbandonato il resto del gruppo per motivi personali. Non saranno quindi a disposizione del ct dell’Italia per la gara in programma lunedì contro l’Irlanda del Nord.

