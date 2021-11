Nazionale, Bastoni lascia il ritiro: salterà la partita contro l’Irlanda del Nord

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Nel match contro l’Irlanda del Nord, Mancini dovrà fare a meno di Bastoni: il difensore dell’Inter, rimasto in tribuna contro la Svizzera per problemi fisici, farà rientro a Milano. Il ct della Nazionale avrà a disposizione quattro centrali difensivi, ovvero Acerbi, Bonucci, Ferrari e Gianluca Mancini. La partita, prevista per lunedì 15 novembre alle ore 20.45 a Belfast, sarà decisiva per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022.

Come riportato da sport.sky.it

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: