Come funzionano i $LAZIO Fan Token? Ce lo spiegano Pepe Reina e Lorenzo Capone – VIDEO

Pepe Reina e Lorenzo Capone, in un video pubblicato sui canali social della Lazio, hanno spiegato come funzionano i $LAZIO Fan Token. Capone, rispondendo alle domande del portiere biancoceleste, ha rivelato come acquistarli e come spenderli.

“Cos’è un Fan Token? È un utility token: uno strumento dato nelle mani dei tifosi, per poter prendere decisioni della vita quotidiana della squadra. Decisioni di marketing e altre iniziative, per accorciare un po’ le distanze tra la squadra e i tifosi. È un modo per aumentare l’engagement della squadra con la tifoseria. Dove si trovano? I Lazio Fan Token sono stati lanciati sulla piattaforma Binance, quindi tutti i tifosi che sono interessati a diventare parte attiva nel prendere decisioni della squadra devono inizialmente registrarsi sulla piattaforma e poi in Exchange possono comprare i Fan Token.

Non sono chiaramente decisioni di corporate, ma di marketing. Ad esempio il logo dello sponsor sulla maglia… il colore è stato deciso dai tifosi della Lazio, i quali hanno partecipato ad un sondaggio e hanno preso la decisione del colore. Come spenderli? Fisicamente si comprano e si utilizzano nella piattaforma Binance, dove vengono inserite queste attività. È una delle attività, ma ce ne sono altre come le “esperienze”. Attraverso i Token i fan hanno accesso privilegiato a delle esperienze. Possedere un certo numero di Fan Token, ti fa arrivare infatti a un livello “Vip”, tale da ricevere messaggi da parte dei calciatori… è uno strumento che avvicina i tifosi con la squadra”.

