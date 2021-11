Giampiero Galeazzi, Mihajlović si commuove nel ricordarlo: “Era un grande laziale, farà sempre parte della mia vita”

“Io specialmente, ma noi tutti del mondo laziale, eravamo molto affezionati a Giampiero, perché è stato veramente, per me, un amico, come per tanti laziali penso. Abbiamo condiviso tanti momenti belli, come lo Scudetto. Era una persona talmente buona, brava e dolce che nessuno poteva dirgli niente, tutti erano contenti di vederlo. Lui è una di quelle persone che non dovrebbero mai andare via, ma purtroppo sono sempre i migliori che se ne vanno via per primi, mi dispiace molto. Rimarrà sempre nei nostri cuori, perchè è stato, a parte un amico, una grande persona e un grande giornalista”.

“Sicuramente ho un ricordo bellissimo, perché rivederlo a distanza di più vent’anni, vedendo Giampiero e provando di nuovo le emozioni che ho provato in quei momenti, ti emozioni per forza. E’ stata una cosa bellissima, poi lui era anche un grande laziale, fa parte sempre della nostra famiglia, è sempre legato a noi, e questo ha un valore in più, senza togliere nulla alle altre squadre. Quando tu hai una persona e un giornalista del genere che comunque era anche un grande laziale, mentre vinci anche lo Scudetto, in quel momento è tutto perfetto. Sono convinto che, tra 20/30 anni, nel rivedere queste immagini, mi emozionerò sempre per tutto quello che è successo, ma anche per Giampiero per la sua professionalità, il suo lavoro, ma anche per la sua passione per la Lazio. E’ difficile non emozionarsi. Lui farà parte della mia vita, di tutti noi laziale e dei ragazzi che hanno vinto lo Scudetto, ma anche di tutti gli sportivi. Io quando mi devo gasare mi sento le sue telecronache, specialmente quella sul canottaggio, e mi viene voglia di spaccare il mondo. Questo era lui”.

