Infortunio Immobile, lesione di basso grado al polpaccio sinistro per l’attaccante: resta in dubbio la sua presenza con la Juventus

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Arrivano nuovi aggiornamenti riguardante l’infortunio di Ciro Immobile, procurato dopo la sfida con la Salernitana, che non gli ha consentito di partecipare alle sfide valide per la qualificazione ai Mondiali con la Nazionale Italiana. Stando a quanto riscontrato dalla risonanza odierna, l’attaccante ha riportato una lesione di basso grado al polpaccio sinistro: più precisamente, il muscolo interessato dovrebbe essere il soleo, che può generare dolore anche a distanza di ore. Essendo però un piccolo muscolo, si potrebbe fare un tentativo (forzoso) per averlo a disposizione già nella prossima gara contro la Juventus. I nuovi esami a cui Immobile si sottoporrà in settimana, saranno sicuramente più indicativi in merito alla sua presenza o meno con i bianconeri, che rimane comunque in forte dubbio. Il bomber biancoceleste non vuole mancare ad un appuntamento così importante, e potrebbe stringere i denti per l’incontro di campionato. Sarri preferirebbe non privarsi di lui, ma ha già studiato diverse alternative, una di queste l’adattamento di Pedro come punta centrale e l’inserimento di Zaccagni sulla sinistra. Per Muriqi, le chance sembrerebbero essere ridotte al minimo.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: