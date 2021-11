LAZIO WOMEN | Obiettivo salvezza: strada in salita per le biancocelesti

Ieri alle ore 12:30 le biancocelesti hanno affrontato fuori casa la Juventus al Campo Ale&Ricky di Vinovo: la partita è terminata 5-0 con le reti di Bonfantini (5′,84′), Hurtig (29′), Boattin (68′) e Nilden (87′). Una gara complicata, considerando che la Lazio Women affrontava la prima in classifica, una squadra che quest’anno veniva da 8 vittorie consecutive in Serie A TimVision.

Nonostante la recente partita disputata dalle bianconere in Champions League femminile, le ragazze di Montemurro hanno gestito bene le energie: merito sicuramente di una rosa ampia, con la possibilità di effettuare cambi e sostituzioni di livello. Era difficilmente ipotizzabile un risultato positivo per le biancocelesti, considerando che al momento la Lazio chiude la classifica a quota 0 punti. L’unico risultato fuori dal coro, si è verificato in Coppa Italia Femminile contro il Brescia, quando Martin sul finire del secondo tempo ha realizzato il gol del pareggio su rigore. Al momento mancano ancora due giornate prima della fine del girone di andata. Si tratta di due partite di estrema importanza: la prossima contro l’Hellas Verona (in corsa come la Lazio Women per l’obiettivo salvezza), e la successiva il derby contro la Roma. Il cambio di panchina con l’arrivo di Catini, dopo l’esonero della Morace, ha modificato in meglio l’atteggiamento delle biancocelesti, ma per continuare nella stessa categoria servono risposte sul campo. E forse qualche nuovo acquisto per invertire la rotta nel girone di ritorno.

