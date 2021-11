Nazionale, si allunga la lista degli assenti: anche Sirigu lascia il ritiro

L’Italia domani si gioca l’accesso diretto ai Mondiali in Qatar del 2022 e la lista degli assenti si allunga. Solo ieri Bastoni, Calabria e Biraghi hanno lasciato il ritiro, oggi li ha seguiti Salvatore Sirigu. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il portiere non farà parte della trasferta in Irlanda del Nord, anzi questa mattina tornerà a Genova.

