Qualificazioni Mondiali 2022, impresa in extremis per Milinkovic e la sua Serbia: Portogallo costretto ai playoff

La Serbia conquista la qualificazione ai mondiali in Qatar 2022, grazie ad una grande inpmpresamaturata questa sera nell’incontro con il Portogallo. Tadic e Mitrovic regalano la vittoria per 1-2 alla propria Nazionale, con quest’ultimo che ha siglato la rete del successo oltre il novantesimo minuto. Con questo risultato, il Portogallo di Cristiano Ronaldo dovrà giocarsi il tutto per tutto ai playoff, unica chance per qualificarsi ai Mondiali. Da sottolineare la presenza per tutti i novanta minuti del centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic Savic, uno dei protagonisti di questa grande impresa con la propria Nazionale.

Stessa sorte anche per la Svezia, battuta in serata dalla Spagna per 1-0. Ibrahimovic e compagni andranno ai playoff sperando in una qualificazione, mentre la squadra di Luis Enrique con il successo odierno stacca direttamente il pass per il Qatar.

