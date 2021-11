SOCIAL | La Croazia si qualifica ai Mondiali di Qatar 2022, Toma Basic esulta | FOTO

Alle ore 15:00 è andata in scena la sfida decisiva tra Croazia e Russia nel Girone H di Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, con in palio il primo posto del gruppo. Ad aggiudicarselo è stata la Croazia, grazie alla vittoria per 1-0 contro la Russia. Con questa vittoria la Nazionale croata si è qualificata direttamente alla fase a gironi dei Mondiali dell’anno prossimo, con la Nazionale russa costretta a giocarsi la qualificazione attraverso gli spareggi. Toma Basic, centrocampista croato della Lazio, attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, ha esultato per questo traguardo: attraverso una Stories, Basic ha riportato la notizia della qualificazione della proprio Nazionale ai prossimi Mondiali di calcio.

