SOCIAL | Milinkovic festeggia la qualificazione ai Mondiali con la sua Serbia: battuto il Portogallo di Ronaldo – VIDEO

La Serbia di Milinkovic Savic batte all’ultimo minuto il Portogallo di Ronaldo, con Mitrovic che regala il trionfo alla propria Nazionale segnando la rete del vantaggio al 91esimo. Grande gioia per i giocatori serbi che conquistano così la qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022. Profonda delusione per i portoghesi che ora dovranno giocarsi il tuto per tutto ai playoff. Il centrocampista della Lazio, che si è reso protagonista con la propria Nazionale durante il cammino alla qualificazione, ha pubblicato un video sui proprio canali social ufficiali raffigurante i grandi festeggiamenti nello spogliatoio con i propri compagni.

Di seguito il post di Milinkovic:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21)

