Genoa, ufficiale il passaggio a 777 Partners: il nuovo presidente è Alberto Zangrillo – FOTO

Il Genoa passa ufficialmente nelle mani di 777 Partners, che sancisce definitivamente la fine dell’era Preziosi dopo 18 anni. L’accordo si è concluso oggi a Milano, in cui era presente anche Alberto Zangrillo: il professore da sempre tifoso del grifone, primario al San Raffaele di Milano, è infatti divenuto il nuovo presidente del club. Un primo indizio, è arrivato proprio dai suoi canali social ufficiali, dove ha condiviso una foto raffigurante la tifoseria genoana e la squadra. Dopo l’ufficialità di Schevchenko come nuovo allenatore, arriva anche quella del nuovo Patron da parte della holding che ha acquistato il 99,89 per cento delle quote societarie.

Questo il post di Zangrillo:

