Sarri-Juve, la rivincita senza Ciro

Settimana travagliata per Sarri. Sabato c’è la Juve, la sua ex squadra, con cui ha vinto anche se i rapporti con i suoi ex dirigenti sono un po’ tesi, e non potrà arrivarci con la squadra al completo viste le assenze. Specialmente quella di Ciro. Al suo posto il tecnico sta pensando a Pedro falso nueve, è il candidato ideale perché lo ha già fatto in passato e conosce bene i movimenti, senza dare punti di riferimento e potrebbe darsi il cambio con Felipe Anderson sulla fascia. A completare il tridente ci sarà Zaccagni. Davanti potrebbe esserci Muriqi, ma Sarri ultimamente non lo sta prendendo in considerazione. Oltre all’assenza di Immobile bisogna fare i conti anche con quelle di Marusic, positivo al covid-19, e Lazzari, infortunatosi a Marsiglia. In questa settimana si sottoporranno rispettivamente a tampone ed esami diagnostici, sperando diano risultati confortanti. Per quel che concerne il mercato di gennaio, la Lazio tessererà Kamenovic e cederà Vavro e Jony, probabilmente entrambi in Spagna. Da monitorare la situazione Muriqi, che può andare in Turchia; il sogno per l’attacco è Joao Pedro. Lo riporta l’edizione romana de Il Messaggero.

