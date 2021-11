Il Tempo | Immobile in sospeso per la Juve

Ancora dubbi sull’infortunio di Immobile, la prognosi è ancora da sciogliere. L’edema si sta riassorbendo, ma ancora non si può stabilire l’esatta entità della lesione e dunque i tempi di recupero. Saranno, dunque, necessari ulteriori esami, anche se la sua presenza con la Juventus appare improbabile. Non è ancora chiara la gestione del calciatore una volta arrivato a Coverciano e, in attesa di conoscere la verità, Sarri studia le alternative per sabato. Probabilmente si affiderà a Pedro falso nueve, ruolo già ricoperto dallo spagnolo al Chelsea e al Barcellona. Non cambierà Felipe Anderson, sempre presente dal primo minuto, e neanche Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Cataldi, diventato ormai titolare. Da valutare anche Lazzari e Marusic, come terzini potrebbero esserci Patric a destra e Hysaj sulla sinistra, ai lati dei saldi Acerbi e Luiz Felipe. Quest’ultimo è vicino al rinnovo, vuole rimanere a Roma: attualmente guadagna 650mila euro, ci sarà un sostanzioso adeguamento economico. In scadenza ci sono Reina (con rinnovo automatico in caso di qualificazione europea), Leiva, Strakosha, Patric e Marusic: il montenegrino è l’unico ad avere l’accordo, 1,8 milioni più bonus fino al 2026. Lo riporta Il Tempo.

