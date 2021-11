Irlanda del Nord-Italia, le formazioni ufficiali

Tra poco più di un’ora l’Italia di Roberto Mancini scende in campo in trasferta contro l’Irlanda del Nord, gara dalla quale passa la qualificazione a Qatar 2022. Un occhio dovrà essere dato anche allla gara tra Svizzera e Bulgaria, fondamentale per capire chiamerà al mondiale tra Italia e Svizzera. Ecco le formazioni ufficiali di Irlanda del Nord-Italia.

IRLANDA DEL NORD (4-1-4-1): Peacock-Farrell; Cathcart, Flanagan, Evans, Lewis; Davis; Dallas, McCann, Saville, Whyte; Magennis.

All. Baraclough

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Chiesa Insigne, Berardi. All. Mancini

