Irlanda del Nord-Italia, Mancini: “Dobbiamo ritrovare ciò che ci ha contraddistinto. Play-off? Sono fiducioso”

Al termine della sfida tra Irlanda del Nord e Italia, conclusasi con il risultato di 0-0, il ct azzurro Roberto Mancini ha commentando la gara che ha decretato la mancata diretta qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022.

Queste le sue parole:

“Ai ragazzi ho detto che oramai non possiamo a fare nulla. Ora abbiamo la partita a marzo, ci prepareremo bene. Questo è un momento così dove facciamo fatica. Abbiamo avuto un’occasione nel primo tempo, queste sono partite da sbloccare subito per giocare più tranquilli. Peccato perchè il gruppo andava chiuso prima di questa partita. Dobbiamo solo ritrovare quello che ci ha contraddistinto anche fino ad oggi. Il gruppo era stato tenuto in controllo, ora recuperiamo le forze. La partita con la Bulgaria è stata la prima di settembre con due partite di campionato. I due rigori con la Svizzera che sarebbero potute finire a favore nostro. Play-off? Sono fiducioso”.

