Lazio-Juventus, Dybala pronto per la sfida di sabato: andrà in panchina contro il Brasile

Paulo Dybala potrebbe non scendere in campo in Argentina-Brasile. O almeno non dall’inizio, lasciando spazio a Leo Messi. Una scelta che farebbe tirare un sospiro di sollievo alla Juventus dopo lo stop avuto nell’ultima gara contro l’Uruguay. Un infortunio che sin da subito non si era rilevato grande, ma che aveva lasciato un qualche dubbio in vista di Lazio-Juventus. La sua non presenza contro il Brasile lo avvicina ancor di più alla gara dell’Olimpico.

