SOCIAL | La Serbia si qualifica ai Mondiali di Qatar 2022: i complimenti della Lazio per Milinkovic | VIDEO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

E’ stata una serata da sogno quella di ieri per la Serbia: grazie alla vittoria nel finale per 1-2 contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, la Nazionale serba si è qualificata alla fase a gironi dei prossimi Mondiali di Qatar 2022. La Nazionale portoghese invece, arrivata seconda nel girone di qualificazione, si giocherà il passaggio del turno attraverso i playoff. Attraverso il profilo ufficiale Twitter, la Lazio ha voluto fare i complimenti a Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista biancoceleste, protagonista con la sua Nazionale di questo grande traguardo: il video pubblicato dalla Lazio, che riprende alcune giocate, gol ed assist del Sergente in questa stagione, è accompagnato dal messaggio: “La Serbia di Sergej Milinkovic-Savic batte il Portogallo all’ultimo e si qualifica per i Mondiali del 2022! Bravo, Sergio!”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO: https://twitter.com/OfficialSSLazio/status/1460180954262249473?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: