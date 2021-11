CdS | Oggi la Lazio in Vaticano per l’inclusione

“Un calcio all’esclusione” è l’iniziativa della Diocesi di Roma per favorire l’inclusione dei Rom e delle persone più fragili che inizierà oggi alle 12.00 ed alla quale, come evidenzia il Corriere dello Sport, prenderà parte anche la Lazio. Il capitano Immobile, il ds Tare ed il presidente Lotito presenzieranno una conferenza stampa nella sala stampa vaticana. E, sempre in relazione a questa giornata, domenica alle 14.30 al Lazio Training Center andrà in scena una gara, con annessa raccolta fondi, tra la “Squadra del Papa-Fratelli tutti” e la rappresentativa della World Rom Organization.

