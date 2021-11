CdS | Sarri, la Juve e quel piccolo grande record

Per Sarri sabato all’Olimpico andrà in scena l’incontro tra il suo presente ed il suo passato: il tecnico laziale infatti è stato l’ultimo allenatore a vincere lo scudetto con la Juventus. Come riporta il Corriere dello Sport, mister Sarri con i biancocneri ha inoltre collezionato un piccolo grande record a Torino: mai, dal girone unico del 1929-1930, una squadra si era laureata campione «nonostante» 12 rigori contro. Quanti ne subì la sua Juve nella stagione 2019/3020z Con un differenziale, che poi riassume il criterio cruciale, largamente accettabile: un misero più 2, dal momento che i «dischetti» pro furono 14.

