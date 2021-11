Il Messaggero | Bernardeschi, problema muscolare con l’Italia: a rischio per Lazio-Juventus di sabato

Come riporta IlMessaggero.it, oltre alla delusione azzurra per la mancata qualificazione diretta ai prossimo Mondiali di Qatar 2022, con la possibilità di rimediare a marzo nei playoff, c’è preoccupazione per Federico Bernardeschi: l’esterno della Juventus ha chiuso la partita contro l’Irlanda del Nord accusando un risentimento agli adduttori che sarà valutato nelle prossime ore. Al momento è in dubbio per la ripresa di sabato contro la Lazio.

In casa bianconera un acciacco che si va ad aggiungere a quelli degli altri Nazionali: Rodrigo Bentancur (solo una botta al ginocchio, probabilmente già a disposizione per la prossima partita dell’Uruguay) e Paulo Dybala (sovraccarico al polpaccio, nulla di grave ma potrebbe essere risparmiato mercoledì contro il Brasile).

