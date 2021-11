SOCIAL | Immobile continua la fase di recupero in palestra: Ciro vuole tornare il prima possibile | VIDEO

Ciro Immobile continua a lavorare sodo per tornare il prima possibile in campo. Dopo aver saltato gli impegni dell’Italia contro Svizzera ed Irlanda del Nord, l’attaccante biancoceleste vuole saltare meno partite possibili con la Lazio. La ripresa della squadra biancoceleste parte subito con tre impegni importantissimi: sabato all’Olimpico arriva la Juventus, giovedì in quel di Mosca è in programma la sfida contro la Lokomotiv decisiva per il passaggio del turno in Europa League, per chiudere poi la settimana domenica sera in casa del Napoli. Tre impegni in cui Immobile è in dubbio per il problema al polpaccio. Intanto Ciro, come riportato proprio da lui attraverso il suo profilo Instagram, prosegue la fase di recupero: un video pubblicato dal bomber biancoceleste, lo riprende mentre lavora in palestra tra elastici e pallone.

